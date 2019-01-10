В Ярославской области КАМАЗ сбил женщину

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:07:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 9 января в Даниловском районе водитель КАМАЗа сбил 33-летнюю женщину. Авария случилась на 342 километре трассы М8 Холмогоры. Женщина получила травмы и была госпитализирована. На место ДТП приезжали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Мужчина, управляющий КАМАЗом был трезвый. Сейчас проводится проверка и уточняются все подробности аварии.

Ещё одна авария с пострадавшими произошла вчера в Ярославле на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Машиностроителей. Автомобиль мчался на жёлтый свет и, уходя от столкновения с маршруткой, врезался в толпу пешеходов.