Ярославна заплатила за кредит своей квартирой
Женщина не смогла выплатить кредитный долг, и приставы арестовали её имущество
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35-летняя жительница Ярославля задолжала банку более 1,8 миллиона рублей. Деньги вовремя она вернуть не смогла. В итоге судебные приставы по Кировскому и Ленинскому районам арестовали однокомнатную квартиру должницы и выставили её на торги. Правда, продать жилплощадь в установленные сроки не удалось. Квартиру предложили банку забрать в счёт погашения долга клиентки. Таким образом, долг был погашен.
Напомним, в Ярославле цыганской семье пришлось полностью разобрать построенный незаконно большой дом.