Ярославна заплатила за кредит своей квартирой

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:28:22+03:00

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35-летняя жительница Ярославля задолжала банку более 1,8 миллиона рублей. Деньги вовремя она вернуть не смогла. В итоге судебные приставы по Кировскому и Ленинскому районам арестовали однокомнатную квартиру должницы и выставили её на торги. Правда, продать жилплощадь в установленные сроки не удалось. Квартиру предложили банку забрать в счёт погашения долга клиентки. Таким образом, долг был погашен.

Напомним, в Ярославле цыганской семье пришлось полностью разобрать построенный незаконно большой дом.