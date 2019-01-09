2019-01-09T11:19:11+03:00
Общество

В Ярославле цыгане разобрали по бревнам целый дом: семейство построило его незаконно

Из строительных материалов они планируют заново отстроить жилище
Екатерина РЯБЦЕВА
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Судебные приставы обязали семью освободить незаконно занятую территориюСудебные приставы обязали семью освободить незаконно занятую территориюФото: Служба судебных приставов
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Судебные приставы постановили, что жительница Ярославля должна освободить земельный участок в Красноперекопском районе, на котором она незаконно построила дом. Земля принадлежит городу, но это не помешало большой цыганской семье занять почти 1500 квадратных метров участка.

Когда женщина узнала о решении суда, принялась бережно разбирать постройку, чтобы сохранить строительный материал. День за днём дружная семья аккуратно складывала отделочные материалы, утеплитель и брёвна, а затем принялась за забор. Они планируют использовать всё это снова, чтобы заново построить новый дом, но уже на законной земле.

Судебные приставы убедились, что дом и забор демонтированы, окончили исполнительное производство.

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