Пятиметровый Дед Мороз будет в Рыбинске на елке в Петровском парке

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:31:55+03:00

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В четверг, 3 января, в Рыбинске пройдет елка для всей семьи. На праздник в Петровском парке приглашают всех, кто хочет подзарядиться новогодним настроением: хороводы и русские игры и забавы в программе на это намекают. Народные гулянья начнутся в полдень.

-Это уже не первое мероприятие, которое проходит в Петровском парке по инициативе комитета территориального общественного самоуправления. Жители Заволжья активно принимают участие в организации праздников у себя в микрорайоне, находят поддержку у своего депутата, - заметили в комитете по развитию местного самоуправления.

Главный волшебник праздника – Дед Мороз – обязательно будет на этой елке. Если не живой, то хотя бы в виде пятиметровой фигуры из снега.

Напомним, в Ярославле тоже есть, где развлечься в новогодние каникулы. Например, на Советской площади.