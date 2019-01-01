Варежки-пати, зимние обнимашки и самое громкое «хрю»: программа новогодних развлечений в Ярославле в каникулы

Несмотря на то, что главный и самый торжественный момент праздника позади, впереди еще несколько дней отдыха. И в этом году яркие праздничные развлечения ждут ярославцев и гостей города вплоть до 8 января. Все они будут организованы на Советской площади.

Новогодняя ярмарка, где можно полакомиться всякими вкусностями и купить сувенир, будет работать до 7 января включительно - с 12 до 21 часа. Ежедневно до 4 января на главной площади Ярославля с 9 до 13 часов будут проходить матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед». Также для любителей активного отдыха вплоть до 8 января с 16 до 20 часов организуют спортивно-развлекательную программу «Спорт в каждый двор». Каждый день до 22 часов будет работать бесплатный каток.

А с 13 до 18 часов детей и взрослых ждут в тереме Деда Мороза. Для гостей здесь приготовили развлечения, конкурсы, мастер-классы. А с 3 по 7 января с 19 до 21 часа всех ждет праздничный танцпол.

Кроме того, на каждый день каникул на Советской площади придумана своя развлекательная программа.

1 января

11.00-13.00 - традиционная любительская пробежка «Забег обещаний» (парк на о. Даманский)

14.00-21.00 - работа ярмарочных рядов

16.00-18.00 - новогодняя дискотека для детей «Дэнс-Мороз». Вечеринка для всей семьи «Танцы в шубе».

2 января

15.00 - 19.00 - спортивная программа.

3 января

14.40 - 16.00 - мастер-класс по фигурному катанию.

15.00 - 17.00 - «Хороводим, новогодим, позитивом вас заводим!» - новогодняя развлекательная программа: fresh-кричалки от Снеговика, танцевальный неугомон со Снегурочкой, зимние обнимашки, «хрюшмоб» с символом года.

17.00 - 19.00 - «Like party» - интерактивная программа: викторины, концертные номера, игры, сюрпризы, веселые конкурсы, поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

4 января

13.30 - 14.45 - открытая детская тренировка по хоккею.

15.00 - 17.00 - «Зима-шоу «Конфетти до пяти»: танцевально-игровая программа «Зимние забавы со Снегушей», концертная программа «Снеговихрь», танцевальный марафон «Хит-сугроб».

17.00 - «В Новый год с Дворцом молодежи»: Дворец молодежи приглашает друзей на танцевальные мастер-классы, выступления вокалистов, веселые эстафеты.

5 января

13.30 - 14.30 - мастер-класс по шорт-треку.

15.00 - 17.00 - развлекательные программы «День сюрпризов, или Танцующая ЕЛКА» и «Семь нот в Новый год».

15.00 - 20.00 - спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор».

17.00 - программа «Валенки-шоу»: яркие номера, интерактивные площадки, на которых вспомним русские традиции, народные игры.

6 января

12.00 - 14.00 - лыжный фестиваль «Рождественская лыжня» (Волжская набережная).

15.00 - интерактивная программа «Новогодняя авантюра «Пятак-ШОУ»: эстафета «Бег на копытцах», игра «Подложи свинью», конкурс на самое громкое «Хрю», викторина «Кому так - кому за пятак», варежки-пати, хрю-хрю танцы и хрю-хрю песни.

17.00 - вечеринка «Предрождественский PIGмалион»: музыкальный баттл, хороводы, конкурсы, игры, предсказания и многое другое.

7 января

12.00 - 14.00 - матч по хоккею с мячом.

15.00 - 18.00 - интерактивная программа для всей семьи «Рождественская кутерьма».