За вывоз мусора в 2019 году ярославцы будут платить больше

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-29T11:43:40+03:00

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В 2019 году вместе с увеличением тарифов за коммунальные услуги вырастет и плата за вывоз мусора. С 1 января тариф поднимется на 1,7 процента. Это связано с ростом ставки налога на добавленную стоимость. В итоге для жителей многоквартирных домов плата составит 75,2 рубля, для частного сектора – 85,22 рубля.

Второе повышение ожидается с 1 июля - до 97,84 рубля с человека в многоквартирных домах и до 110,89 рубля в частном секторе.

Как отметили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования, эти значения в Ярославской области одни из самых низких в ЦФО. Например, в Костромской области для жителей многоквартирных домов стоимость услуги составит 114,5 рубля, в Курской области – 131,62 рубля, в Тамбовской – 144,5 рубля.