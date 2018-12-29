2018-12-29T09:13:06+03:00
Недвижимость

Два этапа, не больше 4%: как повысят тарифы на коммуналку в Ярославской области

Правительство решило, как именно провести увеличение платы
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Два этапа, не больше 4%: как повысят тарифы на коммуналку в Ярославской областиДва этапа, не больше 4%: как повысят тарифы на коммуналку в Ярославской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ярославское правительство определилось, на сколько увеличится плата за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Власти пообещали, что общая сумма в квитанциях вырастет максимум на четыре процента. Причем, в январе тарифы увеличат на 1,7 процента, а в июле - не больше, чем на 2,3.

- Двухэтапное изменение тарифов сделает рост платежей плавным, – пояснил Олег Вараксин, и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

Повышение коснется платы за свет, воду, отопление, газ и вывоз мусора. Но здесь хотя бы сохранятся льготы - областной бюджет продолжит компенсировать расходы льготникам.

Напомним, в следующем году еще увеличатся взносы за капремонт и предельные тарифы за проезд.

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