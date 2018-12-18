2018-12-18T15:21:29+03:00
Экономика

Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза

Изменение произойдет с 1 января и с 1 июля 2019 года
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза. Об этом сообщили в правительстве региона. С 1 января рост тарифов будет связан с изменением ставки НДС и составит не более 1,7% по всей стране. Коснется он платы за все коммунальные услуги: электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

А с 1 июля произойдет ежегодное увеличение размера платы за коммунальные услуги. Каким оно будет в Ярославской области, пока точно не известно. Расчеты этих цифр будут произведены после 20 декабря.

- В настоящий момент специалисты департамента изучают экономические обоснования, представленные организациями. Сейчас ведется работа над тем, чтобы были учтены и потребности поставщиков ресурсов и коммунальных услуг, и возможности региональной казны. Но самое важное, чтобы изменение тарифов не ударило по бюджету жителей области, – отметил заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.

В правительстве также напомнили: чтобы плата граждан за ЖКХ ежегодно не превышала установленные федеральным правительством пределы, для населения в регионе устанавливаются льготные тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение. Разницу между экономически обоснованными и льготными тарифами поставщикам услуг компенсируется из областного бюджета.

Напомним, в Ярославской области с 1 января 2019 года увеличатся взносы за капремонт. А также правительство приняло решение о повышении предельных тарифов за проезд.

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