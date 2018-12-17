В Ярославской области с Нового года вырастет плата за капремонт

17 Дек. 12:42 2018-12-17T12:42:45+03:00

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В Ярославской области вырастет плата за капремонт. С 1 января 2019 года минимальный размер взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах составит 7 рублей 45 копеек за кв.м. Для сравнения сейчас жители платят по 6 рублей 37 копеек с квадратного метра жилплощади. В правительстве посчитали, что в результате повышения тарифа плата за 1-комнатную квартиру (33,4 м.кв) вместо 212,76 руб. составит 248,83 руб. в месяц, за 2-х комнатную квартиру (47,7 м.кв.) вместо 303,85 - 355,37 руб., за трешку (65,9 м.кв.) вместо 419,78 - 490,95 рублей.

По региональному закону, индексироваться размер тарифа может каждый год. Но по факту он не повышался с 2015 года. При этом, как отметили в региональном Фонде капитального ремонта, траты на проведение работ растут постоянно. В этом году они якобы в среднем составили 10 рублей за кв.м, а по некоторым объектам - до 17 рублей. При этом увеличиваются и объемы работ. Если три года назад в программу было включено 134 объекта, то в 2019 году - уже 322. В 2018-2019 годах дополнительным направлением капремонта стала замена лифтов в 127 домах.

- Был проведен анализ финансирования программы на 30 лет вперед при учете неизменности минимального взноса. Если учитывать стоимость работ в ценах 2017 года, дефицит средств может превысить 66 млрд. руб. А это невыполнение почти 45 тысяч видов работ на 5 тысячах многоквартирных домах, - отметил исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Жевраков. - Если тариф оставить на прежнем уровне, то уже в следующем году нам пришлось бы исключить из программы 90 видов работ. Это примерно 60 домов.

По рассчетам, на 2019 год на капремонт домов потребуется 1 млрд. 74 млн. рублей. Взносы собственников составят 989,35 млн. Прогнозируемый остаток средств на счете фонда – чуть более 120 млн рублей. При этом все действующие сейчас льготы по оплате капремонта жителям сохранят.

В правительстве Ярославской области также подчеркнули, что размер взносов в регионе ниже, чем во многих соседних областях ЦФО. Например, в Костроме тариф составляет 7,57 рубля за кв. м., в Рязани - 8,02 рубля, в Твери –7,7 рублей.