Трамвай - 31,2 рубля, автобус - 28,6 рублей: в Ярославской области повысили предельные тарифы на проезд в транспорте

В Ярославской области повысили предельные тарифы на проезд в общественном транспорте. То есть цифры, до которых теоретически перевозчики могут повышать цену билетов.

Решение принял региональный департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. В правительстве сообщили, что с обращениями по поводу повышения тарифов обратились власти городов и районов, а также сами перевозчики.

– Пересмотр предельных тарифов на пассажирские перевозки происходит ежегодно. Изменение на 2019 год обусловлено ростом цен на топливо, запасные части, шины, индексацией заработной платы персонала, влиянием инфляции и других факторов. Хотелось бы обратить особое внимание на то, что утвержденные департаментом тарифы на городские перевозки являются максимальными. Выше них поднимать стоимость проезда нельзя, - отметил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Олег Вараксин.

В частности, в Ярославле для «Яргорэлектротранса» предельный тариф на перевозки пассажиров увеличен с 28,92 до 31,2 рубля за одну поездку, для ПАТП-1 и Ярославского АТП – с 27,17 до 28,62 рубля. Для рыбинского ПАТП-1 – с 20 до 22 рублей. В Любимее тариф увеличился с 20,95 до 22,9 рубля, в Ростове Великом – с 19,04 до 20,33 рубля за поездку. А вот в Угличе, Борисоглебском, Пошехонье, Данилове и Тутаеве сохранятся предельные тарифы, действующие в 2018 году.

Вновь утвержденные значения начнут действовать с 1 января 2019 года. Повышать или нет стоимость билетов в рамках этих дозволенных пределов, должны решать местные власти.

- В первом квартале 2019 года повышения стоимости проезда в общественном транспорте в Ярославле точно не будет, - сообщили нам в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, с января 2019 года изменятся и тарифы на межмуниципальных маршрутах области. В частности, за километр проезда в автобусах с жесткими сиденьями цена с человека составит 2,65 рубля - на 15 копеек больше, чем сейчас. А в автобусах с мягкими откидными сиденьями – 2,79 рубля - на 16 копеек больше действующего тарифа. При этом в правительстве добавили, что средний уровень расходов перевозчиков, работающих на межмуниципальных маршрутах в 2019 году, по расчетам, составит 3,7 рубля за каждый километр провоза одного пассажира. Разницу между этой суммой и установленным тарифом транспортникам компенсируют из бюджета области.

Напомним, в Ярославской области с 1 января 2019 года увеличатся взносы за капремонт. А тарифы ЖКХ повысятся дважды.