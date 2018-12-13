В Ярославской области напечатают на 3D-принтере часовню за 15 тысяч рублей
Целую часовню напечатают на 3D-принтере в Ярославской области. Компания «Спецавиа», которая является первым серийным производителем строительных 3D-принтеров, уже приступила к работе.
– Технология достаточно бюджетная, к примеру, стоимость часовни составляет 15 тысяч рублей, – добавил он. – Строительный материал – обычный бетон, устойчивый к температурным изменениям, прочный. Использование технологий 3D-печати позволяет сократить издержки в строительстве до 40%, сроки – на треть.
Стоимость часовни составит 15 тысяч рублей.Фото: Правительство Ярославской области
Высота часовни составит около трех метров, вес – 5–6 тонн. Часовню поставят в одном из районов области. До этого специалисты компании уже возвели с помощью принтера жилой дом под Ярославлем и восстановили фонтан в Палехе. Кстати, в этом году ГК «АМТ-Спецавиа» выпустила на рынок новые модели большеформатных принтеров для многоэтажного строительства, в том числе S-500. По своим параметрам он является самым большим строительным 3D-принтером в мире
Высота часовни составит около трех метров.Фото: Правительство Ярославской области
Часовню поставят в одном из районов Ярославской области.Фото: Правительство Ярославской области