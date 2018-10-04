2018-10-04T22:01:16+03:00
Общество

С помощью ярославского 3D-принтера отреставрировали исторический фонтан

Чашу установили в парке Палеха
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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С помощью ярославского 3D-принтера отреставрировали исторический фонтан.С помощью ярославского 3D-принтера отреставрировали исторический фонтан.Фото: Правительство Ярославской области
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На ярославском 3D-принтере напечатали часть настоящего фонтана. Новейшие технологии помогли при реставрации исторического фонтана в городе Палехе Ивановской области.

- Фонтан «Сноп» – знаковое место в парке у Крестовоздвиженского собора. Его создал в середине прошлого века известный скульптор Дыдыкин, один из воссоздателей Большого каскада в Петергофе и автор памятника Пушкину на Мойке, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Власти Палеха совместно с жителями решили при реставрации изменить его изначальную форму с прямоугольной на круглую, сделать подводную подсветку в тонах палехской лаковой миниатюры и вернуть некогда стоявшую в середине скульптуру «Сноп».

Изначальную форму поменяли с прямоугольной на круглую. Фото: Правительство Ярославской области

Изначальную форму поменяли с прямоугольной на круглую.Фото: Правительство Ярославской области

Диаметр фонтана составил 26 метров, глубина – 3 метра. С помощью строительного 3D-принтера была напечатана несъемная опалубка парапета.

С помощью строительного 3D-принтера была напечатана несъемная опалубка парапета. Фото: Правительство Ярославской области

С помощью строительного 3D-принтера была напечатана несъемная опалубка парапета.Фото: Правительство Ярославской области

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