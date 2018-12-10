2018-12-10T13:12:23+03:00
Общество

Ярославский зоопарк представил публике тигрицу Яшму

Животное прибыло из Ростова-на-Дону и несколько месяцев находилось на карантине
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Тигрица Яшма в ярославском зоопарке. Фото: Ярославский зоопарк.Тигрица Яшма в ярославском зоопарке. Фото: Ярославский зоопарк.
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Ярославцы могут полюбоваться новым обитателем зоопарка - амурской тигрицей Яшмой. Животное прибыло в город еще в сентябре, но находилось на карантине. А 10 декабря Яшму, наконец, выпустили в вольер.

- Около часа понадобилось молодой тигрице, чтобы преодолеть робость и, привыкнув к непривычной обстановке, выйти на открытую площадку. Вскоре Яшма уже бегала по вольеру, осваивая новое жилище. Очевидно, оно пришлась животному по душе, - рассказали в ярославском зоопарке.

Амурский тигр занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. Яшма приехала в Ярославль рамках программы сохранения амурских тигров из Ростовского-на-Дону зоопарка. На свет она родилась в 2017 году. На вопрос, появится ли у Яшмы жених, в зоопарке ответили, что пока не решили.

Напомним, недавно в ярославском зоопарке родился белый львенок. Мимишные фото и видео малыша смотрите на нашем сайте.

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