Ярославский зоопарк показал очень милого белого львенка

Сегодня, 28 ноября, сотрудники ярославского зоопарка показали маленькую белую львицу, появившуюся на свет всего месяц назад. Правда, показали малышку пока только журналистам – хищный котенок слишком слаб, чтобы предстать перед широкой публикой, но растет не по дням, а по часам. За здоровьем львенка сейчас следят ветеринары. К несчастью, мама – знаменитая львица Лава, умерла через пару дней после родов.

- Нам повезло, что она успела покормить котенка хотя бы первое время, это «запустило» ее иммунную систему, - рассказал директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили.

Котенок окружен заботой и тепломФото: Роман Рыжиков

Сотрудники рассказывают, что лев Ярос, от которого и родилась малышка, сильно тоскует по своей львице и по вечерам громко воет. Безусловно, потеря любимицы – большая трагедия для всех.

- Мне жаль людей, которые так активно это обсуждают. Кажется, они бессердечные. – добавил Теймураз Бараташвили.

Тем временем, маленькая львица все больше наполняет сердца сотрудников любовью. Она быстро растет и развивается. Пока она содержится в местной ветклинике, где у нее даже есть собственные игрушки. Пока животное не стало настоящим хищником, плюшевый жираф - его лучший друг.

- Мы потихоньку начинаем добавлять в рацион питания мясо, - рассказывает ветеринар Александра Назарова. – И наша подопечная его принимает с удовольствием.

На встрече с журналистами маленькая львица вела себя спокойно, с любопытством. Людям она доверяет и тянется к ним. Еще бы – сотрудники зоопарка окружили ее теплом и лаской.

Имя львенку еще не выбрали. Это предстоит сделать жителям Ярославля на сайте зоопарка. В скором будущем ее познакомят с папой Яросом, а когда она совсем окрепнет, переселят в вольер. А пока, полюбуйтесь этим белым чудом вместе с нами (ред.)