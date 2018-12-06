2018-12-06T14:35:55+03:00
Экономика

В Ярославской области стартовала Программа по развитию личностного потенциала детей

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Фото: ПАО "Сбербанк"Фото: ПАО "Сбербанк"
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В общеобразовательных организациях Ярославской области началось внедрение Программы по развитию личностного потенциала, реализуемой Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в партнерстве с Московским городским педагогическим университетом.

Программа направлена на апробацию инструментов компетентностного подхода в общем образовании, который предполагает не только освоение знаний, но и развитие актуальных для XXI века универсальных навыков и компетентностей мышления, взаимодействия с другими и управления собой. Это позволит сформировать личностный потенциал детей, чтобы в будущем они могли эффективно действовать в любых ситуациях – личных, общественных, профессиональных, умели ставить цели и достигать их.

Для координации действий по реализации мероприятий Программы по развитию личностного потенциала департамент образования Ярославской области, Благотворительный фонд «Вклад в будущее» и Ярославское отделение ПАО Сбербанк подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили директор департамента образования Ярославской области И.В. Лобода, программный директор БФ «Вклад в будущее» М.Ю. Михайлова и управляющий Ярославским отделением № 17 Сбербанка А.В. Заваруев.

«Ярославская область стала пилотным регионом Программы, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Ярославская система образования всегда активно включается в апробацию инновационных методов обучения и обновления педагогических практик. Формирование у детей ключевых компетенций XXI века – это один из глобальных трендов современной образовательной политики».

Мероприятия Программы комплексны и направлены и на детей, и на педагогов, и на управленческие команды школ и детских садов. «Педагог должен стать лидером изменений , - рассказала программный директор БФ «Вклад в будущее» Марина Михайлова. – Ему предстоит осваивать компететностный подход и развивать у детей навыки решения проблем, управления своим мышлением, эмоциями, поведением, эффективного взаимодействия с другими людьми. А чтобы он мог это сделать у него должны быть не только соответствующие компетенции и инструменты, но и благоприятная среда. Именно поэтому Программа стартует с курса для руководителей общеобразовательных организаций, а педагоги будут обучаться уже на следующем этапе».

«Сбербанк активно поддерживает образовательные проекты, - отметил управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Александр Заваруев. - Сегодняшний мир меняется очень быстро. Мы с вами стоим на пороге четвертой промышленной революции, фундаментом которой являются инновационные прорывные технологии. Для того чтобы быть на волне изменений, нам всем нужны новые компетенции и навыки. Соглашение о сотрудничестве позволяет объединить возможности всех участников проекта и получить синергетический эффект от наших совместных действий».

В декабре обучение пройдут управленческие команды десяти школ и двух детских садов Ярославской области. В рамках курса повышения квалификации «Управление личностно-развивающей образовательной средой» в течение шести дней они будут работать с преподавателями Московского городского педагогического университета – авторами курса. Затем им предстоит разрабатывать и защищать свои проекты по созданию личностно-развивающей среды, защита которых состоится в феврале будущего года. После этого проекты будут реализовываться в конкретных образовательных организациях.

Для организации работы с детьми осенью2019 года Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» передаст в образовательные организации региона программу-конструктор по

социально-эмоциональному и когнитивному развитию детей. Педагоги будут использовать легко встраиваемые в деятельность школы и детского сада инструменты развития навыков XXI века: уроки-образцы, сборники техник, сценарии, современные инструменты оценки результатов и др. В основе этих продуктов – успешно апробированные разработки отечественных и зарубежных ученых. «Школам и детским садам передаются учебно-методические комплекты, которые будут использоваться учителем и учениками, либо воспитателем и детьми в детсадах. «Российский учебник» выступает партнером Программы именно в части создания учебно-методического комплекта, соответствующего всем государственным стандартам и современным требованиям», - прокомментировала директор по цифровым коммуникациям корпорации «Российский учебник» Екатерина Латыпова.

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