2018-11-03T14:26:23+03:00
Политика

11 ноября стартует прием документов от желающих стать мэром Ярославля

Кто сможет претендовать на пост главы города по новым правилам
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Кто станет мэром Ярославля, узнаем 5 декабря. Фото: Архив КП.Кто станет мэром Ярославля, узнаем 5 декабря. Фото: Архив КП.
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Депутаты муниципалитета определились со сроками выборов нового мэра Ярославля. Старт процедуре будет положен 7 ноября. В этот день пройдет заседание муниципалитета города, на котором будет принято решение об объявлении конкурса на место градоначальника и выбран состав конкурсной комиссии, которой доверят принимать и проверять документы кандидатов, а также решать вопрос о допуске или недопуске их до участия в выборах.

- В комиссию войдут 16 человек. Половину назначит муниципалитет, другую половину – губернатор, - рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Претенденты в комиссию от муниципалитета уже определены. В их число войдут сам Артур Ефремов, председатели постоянных комиссий муниципалитета Игорь Бортников, Вадим Канашкин, Олег Ненилин, Сергей Смоленский, Алексей Таганов, Константин Шлапак и председатель Общественной палаты города Александр Федоров.

Предполагается, что решение о начале приема документов будет официально опубликовано 10 ноября, сразу после чего и стартует сама процедура. Продлится этот этап до 24 ноября. 3 декабря состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур. А 5 декабря из допущенных до участия в выборах претендентов депутаты выберут нового мэра.

По информации Артура Ефремова, пока о своем желании побороться за этот пост заявили трое - исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков, бывший депутат облдумы Сергей Балабаев и правозащитник, общественный активист Александр Симон.

Напомним, недавно депутаты муниципалитета смягчили требования к кандидатам на пост мэра. Раньше кандидат допускался к участию в конкурсе только при наличии образования в области государственного и муниципального управления и (или) экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, технологии и технических наук, а также обязательного стажа работы на руководящих должностях в органах государственной власти РФ и местного самоуправления не менее 7 лет. Теперь к конкурсу могут быть допущены кандидаты с высшим образованием, а вышеназванные его направления будут считаться предпочтительными при выборе претендентов. Стаж работы также становится предпочтительным требованием, а не обязательным. Его сократили до 3 лет.

ВАЖНО!

Кто сможет претендовать на прост мэра Ярославля

Кандидатом на пост мэра Ярославля может быть любой гражданин России, соответсвующий следующим параметрам:

Обязательные требования:

- возраст - от 21 года,

- не имеет счетов в иностранных банках, не хранит там наличные деньги или ценности и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Предпочтительные требования:

- наличие высшего образования в области государственного и муниципального управления и (или) экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, технологии и технических наук,

- наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного и муниципального управления и (или) экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, технологии и технических наук, хозяйственного управления и (или) опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти России, субъектов РФ, в органах местного самоуправления не менее 3 лет.

НА ЗАМЕТКУ

Куда нести документы потенциальным мэрам

Доументы будут приниматься ежедневно с 9.30 до 12.30 по адресу: Ярославль, ул. Андопова, д.6, кабинет №272в, контактные телефоны: 8(4852)40-50-74, 40-50-71.

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