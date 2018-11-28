Ярославль задолжал сумму, почти равную всем доходам города

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-28T15:19:28+03:00

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Долг Ярославля перед кредиторами к концу 2018 года составит 6 миллиардов 870 миллионов рублей. Это немного меньше, чем собственные доходы города, которые составляют 7,019 миллиардов. Такие данные 27 ноября на публичных слушаниях по бюджету города на 2019 год озвучили представители мэрии. Выход у властей один – выбивать долги из тех, кто задолжал Ярославлю.

— С целью увеличения доходной части городского бюджета в следующем году будет усилена претензионно-исковая работа по взысканию долгов по договорам аренды муниципального имущества и договорам купли-продажи, — рассказал заместитель мэра -директор департамента финансов Андрей Данц. — Кроме того, для пополнения бюджета в 2019 году планируется приватизировать 67 объектов недвижимости.

Напомним, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил для пополнения казны города продать бренд «Ярославль - столица Золотого кольца».