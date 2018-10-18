2018-10-18T10:04:18+03:00
Общество

Депутат Дмитрий Петровский предложил продать бренд «Золотое Кольцо» Москве

По его словам, Ярославль достиг границы госдолга - при появлений у города непредвиденных затрат придется задерживать зарплаты учителям
Александр Клещев
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Депутат Дмитрий Петровский предложил продать бренд «Золотое Кольцо» Москве. Фото: Дмитрий Петровский / facebook.com.Депутат Дмитрий Петровский предложил продать бренд «Золотое Кольцо» Москве. Фото: Дмитрий Петровский / facebook.com.
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Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский предложил продать бренд «Ярославль - столица Золотого кольца» Москве. Свою идею он озвучил на комитете по бюджету.

- Ярославль достиг границы госдолга, - рассказал депутат «КП-Ярославль». - Занимать деньги больше нельзя, иначе город объявят банкротом. Если появятся дыры в бюджете - например, приедтся платить после судебных разбирательств - то придется задерживать зарплаты бюджетникам: учителям и другим. У нас долгов больше шести миллиардов рублей

По словам Петровского, в такой ситуации приходится искать нестандартные решения, которые пополнят бюджет.

- Есть два варианта решения этой проблемы, - продолжает депутат. - Если нам помогут из вышестоящих бюджетов. Но у области и так денег немного, а из Москвы, к примеру, нельзя напрямую направить деньги в Ярославль - только через регион. В такой патовой ситуации я предалагал, на комитете, отказаться в пользу области от обеспечения дошкольного и школьного образования. Это большая ноша для ярославского бюджета.

Помимо передачи в ведомство региона тех или иных обязательств, депутат предложил продавать активы - например, бренд «Ярославль - столица Золотого кольца».

- В Ярославле нечего продавать, - говорит Дмитрий Петровский. - Остались только те активы, которые можно отдать только в самом крайнем случае - рынок на Белинского, например. Поэтому можно продать зарегистрированный бренд. Он почти не приносит доходов, и туристов, судя по всему не прельщает. Особого роста турпотока не наблюдается. Все ездят в старинный русский город, а не столицу Золотого кольца.

По мнению депутата, бренд нужно предложить Москве - у столицы амбициозный мэр, который не откажется повысить имидж города.

- Он стал бы президентом ассоциации городов Золотого кольца, включил бы в маршрут Москву, - резюмирует Дмитрий Петровский. - Мы свой бренд продвигать не можем, а столица может себе это позволить. С ее средствами в Ярославле было бы больше туристов, чем сейчас.

На на заседании комитета депутат предложил продать бренд за 50 миллиардов рублей.

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