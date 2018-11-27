В подъезде жилого дома в Ярославле обнаружили гранату

27 Нояб. 21:33 2018-11-27T21:33:27+03:00

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В Ярославле в подъезде жилого дома обнаружили гранату. Происшествие случилось 23 ноября на улице Большая Октябрьская в Кировском районе.

- Жильцом дома был обнаружен цилиндр, внешне похожий на гранату. На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. Осмотр показал, что предмет, действительно, является боевой гранатой РГД-5. Она была без запала и угрозы, к счастью, не представляла, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

Гранату передали следственно-оперативной группе для дальнейших разбирательств.

Напомним, 31 октября в Толгском монастыре Ярославля были обнаружены два старых снаряда.