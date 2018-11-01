Два военных снаряда нашли в Толгском монастыре Ярославля
Опасная находка попалась рабочим, которые ведут строительные работы в Толгском монастыре Ярославля. Вечером 31 октября они обнаружили два предмета, похожие на снаряды. На место срочно вызвали сотрудников Росгвардии. Тревожные подозрения подтвердились.
- Одним из предметов был пустой корпус минометного снаряда - он не представлял опасности. А вот вторым оказался 82-миллиметровый снаряд с боевым взрывателем, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.
Снаряд был сильно поврежден коррозией. С какого времени он находился на территории монастыря, пока не понятно. Сотрудники ОМОН оцепили территорию и с соблюдением всех мер безопасности вывезли снаряд на специальный полигон, где и уничтожили.
Находку уничтожили с соблюдением всех мер безопасности. Фото: Росгвардия.