Два военных снаряда нашли в Толгском монастыре Ярославля

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-01T12:50:06+03:00

Одни их снарядов оказался опасным, второй - нет. Фото: Росгвардия.

Чтобы обезвредить их, на место вызвали сотрудников Росгвардии

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Опасная находка попалась рабочим, которые ведут строительные работы в Толгском монастыре Ярославля. Вечером 31 октября они обнаружили два предмета, похожие на снаряды. На место срочно вызвали сотрудников Росгвардии. Тревожные подозрения подтвердились.

- Одним из предметов был пустой корпус минометного снаряда - он не представлял опасности. А вот вторым оказался 82-миллиметровый снаряд с боевым взрывателем, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

Снаряд был сильно поврежден коррозией. С какого времени он находился на территории монастыря, пока не понятно. Сотрудники ОМОН оцепили территорию и с соблюдением всех мер безопасности вывезли снаряд на специальный полигон, где и уничтожили.