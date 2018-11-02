2018-11-02T16:39:17+03:00
Общество

Ярэнерго реконструировало крупный питающий центр в Ярославском районе

До конца года хотят реконструировать еще две
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Проведенная модернизация позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей 65 населенных пунктов Ярославского района. Фото предоставлено ПАО "МРСК Центра".Проведенная модернизация позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей 65 населенных пунктов Ярославского района. Фото предоставлено ПАО "МРСК Центра".
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Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» завершили реконструкцию подстанции 35/10кВ Ватолино в Ярославском муниципальном районе. В рамках этих работ на энергообъекте произведена замена двух силовых трансформаторов. Мощность каждого из новых трансформаторов составляет 6,3 МВА, тогда как мощность прежних трансформаторов была по 4 МВА. Всего на реконструкцию подстанции филиал «Ярэнерго» направил порядка 17 миллионов рублей.

Проведенная модернизация позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей 65 населенных пунктов Ярославского района, в том числе ряда промышленных и социальных объектов и объектов жизнеобеспечения - котельной, больницы, детсада и детского оздоровительного лагеря, двух школ, девяти канализационных насосных станций и скважин, а также крупного предприятия молочного животноводства «Племзавод Ярославка».

До конца года Ярэнерго планирует реконструировать еще две крупные подстанции - 110/35/10 кВ Аббакумцево и 35/10 кВ Кулаково.

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