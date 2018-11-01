На Московском проспекте снова протестируют «зеленую волну» светофоров

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-01T14:10:31+03:00

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На Московском проспекте в Ярославле снова протестируют «зеленую волну» светофоров, сообщают в правительстве Ярославской области. Испытывать новые настройки начнут в субботу, 3 ноября. По расчетам, время, проведенное в пробках утром в сторону центра, сократится почти в два раза. Вечером - в обратном направлении - на треть.

– Мы провели комплексную подготовительную работу, – рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – Несколько месяцев специалисты с помощью квадрокоптеров и показаний системы регулирования дорожного движения замеряли интенсивность транспортных потоков на проспекте и прилегающих к нему участках дорог. На основании полученных данных произведены расчеты работы светофорных фаз на каждом перекрестке.

На пересечении Московского проспекта и Малой Пролетарской поставят дополнительный светофор, который будет регулировать поворот направо. На случай, если трудности с «зеленой волной» все же возникнут, на проспекте будут дежурить сотрудники ДПС - в случае чего они будут регулировать движение.

В феврале новые настройки светофоров на Московском уже тестировали - тогда это привело к многокилометровым пробкам. Возможно, поэтому власти решили начать проверку нового режима в выходной, а не на буднях, как было зимой. Замечания по работе светофоров водители могут оставить в группе «Дороги Ярославля» в Фейсбуке.