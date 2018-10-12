В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-12T13:01:51+03:00

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Днем 11 октября в торговом центре Дзержинского района неизвестные попытались вскрыть банковский терминал. Пока о происшествии информация очень скудная. Известно, что попытка не удалась и грабители ретировались.

Данные уточняются.

Напомним, также 11 октября во Фрунзенском районе Ярославля двое мужчин ограбили банкомат. Лица преступников были закрыты масками. Но они засветились на камерах видеонаблюдения. Полиция просит ярославцев помочь в поиске грабителей. Тех, кто узнал их по фото, просят позвонить по телефону 02 или по телефону доверия УМВД – (4852)73-10-50.