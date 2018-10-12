В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
Сколько забрали грабители - пока неизвестно
Фото одного из подозреваемых.Фото: УМВД по Ярославской области
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В Ярославле ограбили банкомат у магазина. Во Фрунзенском районе двое мужчин с повязками на лицах вскрыли его и забрали деньги. Сколько они взяли - неизвестно.
- Сумма ущерба устанавливается, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Полиция просит всех, у кого есть сведения о том, кто мог ограбить банкомат, звонить 02 или по телефону доверия - 73-10-50.
Напомним, в Брагино сбили 12-летнюю девочку и ее трехлетнего брата. Они перебегали дорогу в неположенном месте. Кроме того, появилось видео с ДТП на Московском проспекте - там сбили 14-летнюю девушку.