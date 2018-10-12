2018-10-12T11:39:59+03:00
Происшествия

В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото

Сколько забрали грабители - пока неизвестно
Александр Клещев
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Фото одного из подозреваемых.Фото одного из подозреваемых.Фото: УМВД по Ярославской области
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В Ярославле ограбили банкомат у магазина. Во Фрунзенском районе двое мужчин с повязками на лицах вскрыли его и забрали деньги. Сколько они взяли - неизвестно.

- Сумма ущерба устанавливается, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция просит всех, у кого есть сведения о том, кто мог ограбить банкомат, звонить 02 или по телефону доверия - 73-10-50.

Напомним, в Брагино сбили 12-летнюю девочку и ее трехлетнего брата. Они перебегали дорогу в неположенном месте. Кроме того, появилось видео с ДТП на Московском проспекте - там сбили 14-летнюю девушку.

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