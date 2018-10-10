2018-10-10T09:17:48+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при столкновении «Ауди» и ВАЗа на проспекте Октября

Госавтоинспекция Ярославля устанавливает обстоятельства произошедшего
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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ДТП на проспекте октября в Ярославле. Фото: УМВД России по Ярославской области.ДТП на проспекте октября в Ярославле. Фото: УМВД России по Ярославской области.
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Три человека пострадали при столкновении «Ауди» и ВАЗа на проспекте Октября в Ярославле. ДТП произошло у дома №56 около 17.00 9 октября. В итоге обе машины развернуло поперек дороги. У отечественного авто был сильно поврежден перед, у «Ауди» - вмятина на боку. Травмы в ДТП получили 57-летний водитель ВАЗа и две пассажирки иномарки - женщины 62 и 69 лет.

- Все пострадавшие доставлены в больницу, нуждаются в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ярославле сбитая машиной девушка полчаса пролежала на дороге, ожидая скорую.

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