«Скорой не было полчаса»: в Ярославле на Московском проспекте сбили девушку

9 Окт. 17:49 2018-10-09T17:49:51+03:00

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В Ярославле на Московском проспекте, неподалеку от остановки «Технический университет», на перекрестке с улицей Гагарина сбили молодую девушку. Она переходила дорогу по «зебре».

- Она лежала у разделительной линии, рядом с заборчиком, и не двигалась, - рассказывают очевидцы. - Мы вызвали скорую - но ее не было больше получаса. Сразу подумали - ведь такое могло произойти и с нашими детьми.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что девушку сбил водитель «Вольво». По предварительной информации, он ехал на зеленый.

- Сообщение о случившемся поступило около 16 часов 16 минут, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Девушку с травмами доставили в больницу.

Сейчас в обстоятельства ДТП разбираются сотрудники полиции.