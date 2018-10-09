2018-10-09T17:49:51+03:00
Происшествия

«Скорой не было полчаса»: в Ярославле на Московском проспекте сбили девушку

Ее доставили в больницу
Александр Клещев
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Фото: "Подслушано у водителей | Ярославль" / vk.com.Фото: "Подслушано у водителей | Ярославль" / vk.com.
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В Ярославле на Московском проспекте, неподалеку от остановки «Технический университет», на перекрестке с улицей Гагарина сбили молодую девушку. Она переходила дорогу по «зебре».

- Она лежала у разделительной линии, рядом с заборчиком, и не двигалась, - рассказывают очевидцы. - Мы вызвали скорую - но ее не было больше получаса. Сразу подумали - ведь такое могло произойти и с нашими детьми.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что девушку сбил водитель «Вольво». По предварительной информации, он ехал на зеленый.

- Сообщение о случившемся поступило около 16 часов 16 минут, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Девушку с травмами доставили в больницу.

Сейчас в обстоятельства ДТП разбираются сотрудники полиции.

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