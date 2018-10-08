В Ярославской области объединят еще четыре больницы
В Ярославской области грядет объединение еще четырех больниц. По постановлению правительства региона, подписанного председателем правительства Дмитрием Степаненко, с 1 января запланировано слияние Ярославской областной клинической психиатрической больницы и рыбинской психиатрической больницы. Объединенное лечебное учреждение будет работать под названием «Ярославская областная психиатрическая больница».
Кроме того, с Нового года объединят больницы Заволжского района Ярославля – больницу №7 присоединят к больнице №3.
Оба поставновления были подписаны 5 октября.
Напомним, в Ярославле уже произошло объединение четырех медучреждений в одно.