После отставки Слепцова в Ярославле разбирают его арки-сердца

3 Окт. 17:15 2018-10-03T17:16:00+03:00

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Стоило теперь уже бывшему мэру Ярославля Владимиру Слепцову объявить о том, что он уходит со своего поста, как на его знаменитые арки – сердца кто-то поднял руку. Вернее, так решили некоторые местные жители, когда увидели рабочих на аллее на проспекте Ленина. Оказалось, никакого злого умысла здесь нет. Даже наоборот.

- Да не ломаем мы ваши арки! – признались работники Горзеленхоза. – Землю с цветами на зиму убираем.

Судя по всему, арки останутся напоминанием об «эпохе Слепцова» и продолжат радовать одних и раздражать других.

Напомним, сегодня Слепцов на заседании муниципалитета поблагодарил всех за сотрудничество и объявил о своем уходе

Каждый видит в этих арках что-то своеФото: Роман Рыжиков

Фото: Роман Рыжиков