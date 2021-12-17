В Ярославской области от COVID-19 за неделю скончались 84 человека

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области за неделю от коронавируса скончались 84 человека. Всплеск смертности пришелся на 9-14 декабря, когда ежедневно умирали 13-15 человек. Анатолий Гулин, курирующий вопросы здравоохранения в регионе, пояснил, с чем связан рост количества смертей.

По данным на 17 декабря, от COVID-19 в Ярославской области скончались еще 9 человек. С начала пандемии - 1717.

За семь дней зафиксировано 1890 новых заражений, за сутки - 269, с начала пандемии - 82 044. Вылечились за неделею 2 388 ярославцев.

- Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1241 пациент: 944 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 297 с типичной клиникой COVID-19, - сообщили в правительстве региона.

За неделю число госпитализированных уменьшилось на 271 человека.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 41657;

Рыбинск – 7680;

Ростовский МР - 4399;

г.о. Переславль-Залесский - 4716;

Тутаевский МР -3182;

Ярославский МР - 3698;

Угличский МР -3694;

Борисоглебский МР - 1550;

Некрасовский МР -1765;

Гаврилов-Ямский МР – 1450;

Пошехонский МР - 1171;

Рыбинский МР -1192;

Даниловский МР - 1300;

Мышкинский МР - 733;

Большесельский МР - 739;

Некоузский МР - 994;

Любимский МР - 836;

Первомайский МР - 747;

Брейтовский МР - 541.