В Ярославской области от COVID-19 за неделю скончались 84 человека

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В Ярославской области за неделю от коронавируса скончались 84 человека. Всплеск смертности пришелся на 9-14 декабря, когда ежедневно умирали 13-15 человек. Анатолий Гулин, курирующий вопросы здравоохранения в регионе, пояснил, с чем связан рост количества смертей.
По данным на 17 декабря, от COVID-19 в Ярославской области скончались еще 9 человек. С начала пандемии - 1717.
За семь дней зафиксировано 1890 новых заражений, за сутки - 269, с начала пандемии - 82 044. Вылечились за неделею 2 388 ярославцев.
- Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1241 пациент: 944 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 297 с типичной клиникой COVID-19, - сообщили в правительстве региона.
За неделю число госпитализированных уменьшилось на 271 человека.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 41657;
Рыбинск – 7680;
Ростовский МР - 4399;
г.о. Переславль-Залесский - 4716;
Тутаевский МР -3182;
Ярославский МР - 3698;
Угличский МР -3694;
Борисоглебский МР - 1550;
Некрасовский МР -1765;
Гаврилов-Ямский МР – 1450;
Пошехонский МР - 1171;
Рыбинский МР -1192;
Даниловский МР - 1300;
Мышкинский МР - 733;
Большесельский МР - 739;
Некоузский МР - 994;
Любимский МР - 836;
Первомайский МР - 747;
Брейтовский МР - 541.