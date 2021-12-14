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Здоровье14 декабря 2021 6:40

В правительстве Ярославской области назвали причину высокой смертности от COVID-19

В последние дни в регионе резко выросло количество смертей от коронавируса
Полина Вачнадзе
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На данный момент в Ярославской области 215 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии

На данный момент в Ярославской области 215 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области в последние дни резко выросло число умерших от коронавируса. Первый антирекорд зарегистрирован 9 декабря - скончались 13 человек. 10 декабря - еще 13 человек. 11 декабря оперштаб заявил о 14 умерших, 12 декабря - вновь 13 скончавшихся ярославцев и 13 декабря - снова 14.

По словам и.о. заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина, который курирует вопросы здравоохранения, эти пациенты умерли не сейчас, а в конце ноября, когда был пик заболеваемости. Понадобилось время, чтобы провести вскрытие и изучить материал.

На данный момент в Ярославской области 215 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 45 - на ИВЛ.