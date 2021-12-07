В мэрии Ярославля объяснили, почему не вышли в рейс многие городские автобусы

Ярославцы мерзли на остановках - многие автобусы не вышли в рейсы из-за дефицита зимнего топлива. Фото: Олег УКЛАДОВ

На общегородском совещании в мэрии, начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский пояснил, почему вчера, 6 декабря, ярославцы мерзли на остановках и минут по 40 не могли дождаться автобусов.

- Часть перевозчиков на автобусных маршрутах Ярославля использовали демисезонное топливо. Проблема связана с тем, что на автозаправочных станциях образовался дефицит топлива зимней категории. Мы к этой проблеме подключились оперативно, отработали с перевозчиками и топливными компаниями внеочередную заправку пассажирских транспортных средств. Уже в утренние и дневные часы выпуск был восстановлен, - пояснил Сергей Волканевский.

Также он уточнил, что перевозчики уже закупили зимнее топливо в нужном количестве.

- Прошу провести работу и впредь такого не допускать. Сегодня мы соберемся с перевозчиками и впредь такого чтобы больше не повторялось, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По распоряжению врио губернатора региона Михаила Евраева, виновных в невыходе автобус на линии 6 декабря привлекут к ответственности. Сегодня, 7 декабря, Владимир Волков должен доложить главе области о причинах сбоя в работе городского транспорта.