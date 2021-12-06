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Здоровье6 декабря 2021 9:00

В Ярославской области от коронавируса за сутки скончались девять человек

Рассказываем последние данные о коронавирусе на 6 декабря
Анастасия Голубева
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Скриншот Яндекс. Статистика

Скриншот Яндекс. Статистика

По данным оперштаба на 6 декабря, в Ярославской области от коронавируса скончались девять человек, такой антирекорд держится уже второй день. Заболел COVID-19 за сутки 278 местных жителей. Такое же количество было и 1 декабря. За прошлую неделю число заразившихся в сутки варьировалось от 273 до 279 человек.

За весь период пандемии в Ярославской области от коронавируса умерли 1 591 человек, заболели – 79 065.

Число заразившихся в России: 9 833 749 (+32 136)

Умерли в России: 282 462 (+ 1 184)

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