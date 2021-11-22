В Следственном комитете рассказали, почему строго обошлись с дебоширом, устроившим драку в автобусе

Из-за драки в автобусе могли пострадать другие пассажиры, в том числе и дети. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" Вконтакте

ЧП в автобусе №143 произошло в начале ноября: мужчина, который ехал в транспорте с маленькой внучкой, начал пить пиво. Ему сделал замечание другой пассажир, слово за слово и завязалась драка, которая сопровождалась матерными высказываниями. Свидетелями потасовки стали другие пассажиры, в том числе и маленькие дети. Внучке дебошира досталось больше остальных.

- Во время драки они упали на маленькую девочку. Их пытались разнять или хотя бы вытащить ребенка из-под них. В автобусе в основном были женщины с детьми. Видимо, взрослым людям уже не помогут воспитательные беседы, - прокомментировал пост автор видео в группе «Ярославль LIVE» во ВКонтакте.

Воспитательной беседой дело и не ограничилось – в отношении зачинщика конфликта возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Во время следствия он будет находиться в СИЗО, по крайней мере, в ближайшие два месяца.

Почему со стороны правоохранительных органов последовала такая серьезная реакция на драку в автобусе, КП-Ярославль объяснил и.о. руководителя Ярославского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Ярославской области Дмитрий Кочановский.

- Во-первых, преступление вызвало большой общественный резонанс, связанный с безопасностью в общественном транспорте. Под угрозой находились и другие пассажиры, и водитель автобуса. Если бы был причинен вред водителю, это могло повлечь за собой непоправимые последствия, - пояснил Дмитрий Кочановский.

Драка в салоне автобуса могла стать причиной крупного ДТП, во время которого получили травмы или погибли люди.

- Во-вторых, вместе с мужчиной, который спровоцировал конфликт, находилась его малолетняя внучка, рядом были другие дети. По ролику хорошо видно, что они сильно напуганы. Драка происходила рядом с девочкой, ее могли случайно задеть кулаком, нанести серьезные травмы, в том числе, и несовместимые с жизнью, - пояснил Дмитрий Юрьевич.

Именно по этим причинам сотрудниками Ярославского СКР было принято решение отправить автобусного дебошира под стражу. Кроме того, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, причем за преступление, связанное с нарушением общественного порядка.