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Происшествия30 октября 2021 0:04

В Ярославской области задержали заместителя главы Ростова

Силовики пока не дают комментарии по ситуации
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области задержали заместителя главы Ростова

В Ярославской области задержали заместителя главы Ростова

Фото: Андрей АБРАМОВ

Представители силовых структур задержали заместителя главы Ростова Ярославской области Михаила Рысева. От официальных комментариев в пресс-службе регионального СКР отказались. Однако, как сообщил ТАСС глава Ростова Андрей Лось, задержание может быть связано с уголовным делом, возбужденным в отношении депутата областной думы Романа Фомичева.

По словам Андрея Лося, задержание Михаила Рысева не имеет отношения к его настоящей работе в администрации Ростова.

Информация будет дополняться.

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