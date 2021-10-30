В Ярославской области задержали заместителя главы Ростова Фото: Андрей АБРАМОВ

Представители силовых структур задержали заместителя главы Ростова Ярославской области Михаила Рысева. От официальных комментариев в пресс-службе регионального СКР отказались. Однако, как сообщил ТАСС глава Ростова Андрей Лось, задержание может быть связано с уголовным делом, возбужденным в отношении депутата областной думы Романа Фомичева.

По словам Андрея Лося, задержание Михаила Рысева не имеет отношения к его настоящей работе в администрации Ростова.

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