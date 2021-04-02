Ярославский депутат Роман Фомичев подозревается в коррупционном преступлении

Роман Фомичев задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. ФОТО: страница Романа Фомичева, "Фейсбук"

Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев действительно задержан. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального СКР.

- Сотрудниками следственного управления СК России по Ярославской области задержан депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. Мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России, - сообщили в ведомстве.

На данный момент это вся информация из официальных источников.

Справка:

Роман Фомичев – депутат Ярославской областной думы 6-го и 7-го созывов, партия «Единая Россия». Председатель комитета облдумы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Член комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог. Известный в Ярославской области застройщик, занимается решением проблем развития городской среды, разработкой и внедрением концепции брендинга идентичности Ярославля и развития города.