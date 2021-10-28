Работа музеев Ярославля во время коронавирусных ограничений

Шоу-макет "Золотое кольцо" работать будет
Фото: Полина Вачнадзе
Несмотря на коронавирусные ограничения, которые введены в Ярославской области с 27 октября, музеи региона продолжат свою работу. Вход в музеи для посетителей старше 18 лет будет по QR-коду. Некоторые музеи, особенно частные, выбрали 30-процентную загрузку зала. Уточнить, по какому принципу работает тот или иной музей можно по телефонам, указанным ниже.
Ярославский музей-заповедник
Работает с 10.00 до 18.00, касса с 9.00 до 17.30.
Справки по тел. +7 (4852) 30-38-69.
Филиалы музея — музей «Космос», мемориальный дом-музей Л.В. Собинова, музей Боевой Славы работают с загрузкой не более 30% (без предъявления сертификатов).
Ярославский художественный музей
Работает с 10.00 до 18.00.
Справки по тел. +7 (4852) 30-35-04.
Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»
Работает с 10.00 до 16.30.
Справки по тел. +7 (4852) 43-41-83.
Экспозиция Большого дома закрыта, но можно посетить другие экспозиции и выставки, а также сады и парки.
Музей истории города Ярославля
Работает с 10.00 до 18.00.
Справки по тел. +7 (4852) 72-83-40.
Городской выставочный зал им. Н.Нужина
Работает с 11 до 19 часов.
Справки по тел. +7 (4852) 32-83-83.
Дом-музей М. Богдановича
Работает с 10.00 до 17.30. 7 ноября выходной.
Справки по тел. +7 (4852) 32-93-54
Музей эмальерного искусства «Эмалис»
Работает с 10.00 до 18.00.
На мастер-класс предварительная запись по телефону: +7 (961) 972-75-55 или +7 (4852) 24-00-18.
Шоу-макет «Золотое кольцо»
Работает с 10.00 до 20.00.
Справки по тел. +7 (800) 511-80-45.
Музей здоровья
Работает с 10.00 до 20.00.
Справки по тел. +7 (4852) 70-05-40.
Музей занимательных наук Эйнштейна
Работает с 10.00 до 20.00.
Перед визитом проверьте загруженность музея по тел. +7 (4852) 73-00-11.
Музей имени Вадима Орлова
Работает с 10.00 до 19.00.
Экскурсионные группы более 10 человек делятся на части.
Справки по тел. +7 (4852) 20-66-47.
5 и 6 ноября в музее пройдет программа «Праздничное чистописание» совместно с Музеем Русского Национального Письма: экскурсия + мастер-класс по каллиграфии.
Музей льна и студия мастер-классов #Полотно
Работает с 10.00 до 19.00 по предварительной записи.
Ограничение по количеству человек на экскурсии и мастер-классы - до 10 человек.
Справки по тел. +7 (920) 129-33-09.
Музей стрелкового и холодного оружия
Работает с 10.00 до 19.00.
Справки по тел. +7 (4852) 47-74-47.
Музейный комплекс «Музыка и время»
Работает с 10.00 до 19.00.
Загруженность залов можно проверить по тел. +7 (4842) 32-86-37, 73-14-93.
Музей Русского Национального Письма
Работает по записи, принимаются только небольшие группы и индивидуальные посетители.
Справки по тел. +7 (960) 526-88-23.
Кутюр-шоу «Медвежий угол»
Работает с 11.00 до 19.00.
Справки по тел. +7 (910) 811-84-12.
Музей Новой Хронологии
Работает с 11.00 до 19.00.
Справки по тел. 8 (800) 300-60-06.
Колесо обозрения «Золотое кольцо»
Работает с заполняемостью 30%.
Режим работы: 4-6 ноября с 10.00 до 23.00, 7 ноября с 10:00 до 22:00.
Справки по тел. +7 (910) 973-55-05.
Музеи в селе Вятском
Работают с 10.30 до 18.30.
Принимаются группы не более 10 человек на один музей.
Тел. 8 (800) 302-70-05.
Музей Казанского женского монастыря
Работает с 11.00 до 15.00.
Посещение экспозиции музея по QR коду (сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, удостоверение личности).
Справки по тел. 8 (910) 665-40-06.
Ярославский музей фотографии
Работает без выходных с 10.00 до 19.00.
Справки по тел. +7 (4852) 92-40-00.
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