Работа музеев Ярославля во время коронавирусных ограничений

Шоу-макет "Золотое кольцо" работать будет Фото: Полина Вачнадзе

Несмотря на коронавирусные ограничения, которые введены в Ярославской области с 27 октября, музеи региона продолжат свою работу. Вход в музеи для посетителей старше 18 лет будет по QR-коду. Некоторые музеи, особенно частные, выбрали 30-процентную загрузку зала. Уточнить, по какому принципу работает тот или иной музей можно по телефонам, указанным ниже.

Ярославский музей-заповедник

Работает с 10.00 до 18.00, касса с 9.00 до 17.30.

Справки по тел. +7 (4852) 30-38-69.

Филиалы музея — музей «Космос», мемориальный дом-музей Л.В. Собинова, музей Боевой Славы работают с загрузкой не более 30% (без предъявления сертификатов).

Ярославский художественный музей

Работает с 10.00 до 18.00.

Справки по тел. +7 (4852) 30-35-04.

Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Работает с 10.00 до 16.30.

Справки по тел. +7 (4852) 43-41-83.

Экспозиция Большого дома закрыта, но можно посетить другие экспозиции и выставки, а также сады и парки.

Музей истории города Ярославля

Работает с 10.00 до 18.00.

Справки по тел. +7 (4852) 72-83-40.

Городской выставочный зал им. Н.Нужина

Работает с 11 до 19 часов.

Справки по тел. +7 (4852) 32-83-83.

Дом-музей М. Богдановича

Работает с 10.00 до 17.30. 7 ноября выходной.

Справки по тел. +7 (4852) 32-93-54

Музей эмальерного искусства «Эмалис»

Работает с 10.00 до 18.00.

На мастер-класс предварительная запись по телефону: +7 (961) 972-75-55 или +7 (4852) 24-00-18.

Шоу-макет «Золотое кольцо»

Работает с 10.00 до 20.00.

Справки по тел. +7 (800) 511-80-45.

Музей здоровья

Работает с 10.00 до 20.00.

Справки по тел. +7 (4852) 70-05-40.

Музей занимательных наук Эйнштейна

Работает с 10.00 до 20.00.

Перед визитом проверьте загруженность музея по тел. +7 (4852) 73-00-11.

Музей имени Вадима Орлова

Работает с 10.00 до 19.00.

Экскурсионные группы более 10 человек делятся на части.

Справки по тел. +7 (4852) 20-66-47.

5 и 6 ноября в музее пройдет программа «Праздничное чистописание» совместно с Музеем Русского Национального Письма: экскурсия + мастер-класс по каллиграфии.

Музей льна и студия мастер-классов #Полотно

Работает с 10.00 до 19.00 по предварительной записи.

Ограничение по количеству человек на экскурсии и мастер-классы - до 10 человек.

Справки по тел. +7 (920) 129-33-09.

Музей стрелкового и холодного оружия

Работает с 10.00 до 19.00.

Справки по тел. +7 (4852) 47-74-47.

Музейный комплекс «Музыка и время»

Работает с 10.00 до 19.00.

Загруженность залов можно проверить по тел. +7 (4842) 32-86-37, 73-14-93.

Музей Русского Национального Письма

Работает по записи, принимаются только небольшие группы и индивидуальные посетители.

Справки по тел. +7 (960) 526-88-23.

Кутюр-шоу «Медвежий угол»

Работает с 11.00 до 19.00.

Справки по тел. +7 (910) 811-84-12.

Музей Новой Хронологии

Работает с 11.00 до 19.00.

Справки по тел. 8 (800) 300-60-06.

Колесо обозрения «Золотое кольцо»

Работает с заполняемостью 30%.

Режим работы: 4-6 ноября с 10.00 до 23.00, 7 ноября с 10:00 до 22:00.

Справки по тел. +7 (910) 973-55-05.

Музеи в селе Вятском

Работают с 10.30 до 18.30.

Принимаются группы не более 10 человек на один музей.

Тел. 8 (800) 302-70-05.

Музей Казанского женского монастыря

Работает с 11.00 до 15.00.

Посещение экспозиции музея по QR коду (сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, удостоверение личности).

Справки по тел. 8 (910) 665-40-06.

Ярославский музей фотографии

Работает без выходных с 10.00 до 19.00.

Справки по тел. +7 (4852) 92-40-00.

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