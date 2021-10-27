В Ярославской области с 28 октября действуют новые коронавирусные ограничения Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня мы уже публиковали новые коронавирусные изменения, которые коснутся горожан и предприятий. На заседании оперативной группы по контролю за нераспространением коронавируса были озвучены некоторые изменения и уточнения:

- работодателям рекомендовано предоставить своим сотрудникам два выходных с сохранением зарплаты, если они проходят вакцинацию в данный момент;

- работодатель обязан перевести работников, которые старше 60 лет, и граждан, имеющих хронические заболевания, на дистанционные формат работы до 3 декабря 2021 года;

- общепиту запрещено работать и предоставлять любые услуги с 23 до 6 часов;

- жители региона старше 60 лет, которые не вакцинировались и не переболели коронавирусом в последние полгода, обязаны соблюдать режим самоизоляции.

- Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить функционирование лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательными учреждениями, только с условием комплектования не более одного отряда в организации с максимальным количеством 25 детей и при строгом соблюдении санитарных требований Роспотребнадзора, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона до 3 декабря вакцинацию должны пройти не менее 80% сотрудников промышленных предприятий. Для удобства работников в области будут работать мобильные медицинские бригады.