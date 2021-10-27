Новые коронавирусные ограничения в Ярославской области с 27 октября: полный список

В Ярославской области с 27 октября начали действовать новые COVID-ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области с 27 октября введены новые ограничения, которые необходимы для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Публикуем полный их список.

С 27 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы работников старше 65 лет (не имеющих сертификат о вакцинации или сертификат о перенесенном COVID-19 в последнее полгода). На дистант должны перейти и не менее 30% от сотрудников, не имеющих сертификат о вакцинации или сертификат о перенесенной COVID-19 в последние полгода.

Ярославцам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Предприятия общественного питания могут продолжать работу:

- при предъявлении посетителями сертификатов о вакцинации (или сертификатов о перенесенном коронавирусе в последние полгода) или при загрузке объекта не более чем на 30%;

- группы от 10 человек обслуживаются только при наличии у каждого посетителя сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном коронавирусе в последние полгода.

Последнее правило распространяется и на санаторно-курортные организации, гостиницы, хостелы, придорожные кафе, автозаправочные станции, закусочные.

Действует запрет на работу кафе, ресторанов и баров с 02:00 до 06:00.

Санаторно-курортные организации и гостиницы должны работать в соответствии с отраслевыми рекомендациями Роспотребнадзора.

Музей, музеи-заповедники, выставочные залы, кинотеатры и кинозалы могут работать с загрузкой не более 30% или по предъявлению посетителями сертификатов о вакцинации (сертификатов о перенесенном COVID-19). Это правило касается и концертных залов, цирка, театров, домов культуры. Запрещено проводить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00.

Спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации и профессиональные спортивные лиги могут работать с посетителями, у которых есть сертификат о вакцинации (сертификат о перенесенном COVID-19) или с загрузкой не более 30%. Данное правило касается и фитнес-центров, но не распространяется на проведение занятий спортом на открытом воздухе.

Аттракционы могут работать с посетителями, у которых есть сертификат о вакцинации (сертификат о перенесенном COVID-19) или ограничить загрузку до 30%.

В Ярославской области временно приостановлена диспансеризация населения.

С 30 октября по 7 ноября детские сады будут работать в режиме дежурных групп, в школах объявлены каникулы. Все кружки, секции и прочие учреждения системы дополнительного образования должны перейти на дистант.

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