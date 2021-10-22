Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поддержал предложения медиков и Роспотребнадзора

Врио губернатора Михаил Евраев поддержал введение ограничительных мер в Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

Ограничения подробно обсудили на заседании оперативного штаба 22 октября, которое провел врио губернатора Михаил Евраев.

– Ситуация в целом в стране ухудшается. И такая же ситуация у нас, в Ярославской области. Сейчас идет четвертая волна, и предстоит очередное серьезное испытание для медиков, органов власти, жителей и бизнеса. Мы видим рост заболеваемости коронавирусом на 9% за последнее время, увеличение числа госпитализированных более чем на 10%. Очевидно, что необходимо принимать меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию. И они должны быть взвешенными. Понятно, что любые ограничения болезненны. Но вопрос в том, можем ли мы обойтись без них. Цифры показывают, что нет. Речь идет о безопасности жителей региона, – отметил Михаил Евраев.

В настоящий момент в регионе развернута 3781 койка для больных коронавирусом, их количество продолжают наращивать в медучреждениях. Госпитализированы 3042 человека. На амбулаторном лечении находятся 5808 пациентов.

По сообщению областного правительства глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Звягин на заседании регионального оперштаба предложил ввести в области новые ограничения.

В медицинских учреждениях региона решено приостановить проведение диспансеризации, кроме случаев, определенных департаментом здравоохранения Ярославской области. Оказание плановой медицинской помощи населению продолжится.

Врио губернатора поддержал предложения медиков и Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер. Они будут действовать с 27 октября. Вопросы функционирования организаций на территории региона в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут определены дополнительно на следующей неделе. Однако уже сейчас оперштабом принято решение, что в эти дни будет организована работа дошкольных учреждений в режиме дежурных групп, в школах пройдут каникулы, а в профессиональных образовательных организациях – неучебные дни, учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение.

Дополнительное внимание врио губернатора обратил на необходимость усиления контроля за всеми введенными ограничениями.

– Меня волнует вопрос, как у нас проверяется качество и осуществляется контроль за теми мерами, которые уже были приняты. Потому что, принимая новые меры, надо понимать, как старые работают и работают ли они. Есть ли за ними действенный контроль. Это отдельный серьезный вопрос. Мы будем это направление кардинальным образом усиливать. Если мы сейчас не нормализуем ситуацию с соблюдением мер безопасности, то нам придется рассматривать существенно более жесткие меры, чем те, которые мы сейчас рассматриваем, – подчеркнул Михаил Евраев.