Глава управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин предложил ввести в регионе ограничительные меры

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора предлагает обязать работодателей:

- перевести работников в возрасте старше 65 лет, не имеющих сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления, на дистанционный режим работы;

- перевести не менее 30% работников от количества не имеющих сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления, на дистанционный режим работы.

- Предприятиям общественного питания осуществлять деятельность при обязательном выполнении следующих условий:

- допускать посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления или с загрузкой объектов не более 30%;

- обслуживать группы лиц численностью 10 и более человек только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления.

Это распространяется на санаторно-курортные организации, на классифицированные средства размещения, на организации и индивидуальных предпринимателей, участвующих в обслуживании дорожного движения, оказывающих услуги на объектах, расположенных в сельской местности вдоль автомобильных дорог, в том числе на автозаправочных станциях, в придорожных кафе, столовых, закусочных.

- Музеям, музеям-заповедникам, выставочным залам осуществлять допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления или с загрузкой объектов не более 30%.

- Кинотеатрам и кинозалам осуществлять допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления или с загрузкой объектов не более 30%.

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, концертным, цирковым и театральным организациям, а также домам (дворцам) культуры, осуществлять допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления или с загрузкой объектов не более 30%.

- Спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам, физкультурно-спортивным организациям осуществлять допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления или с загрузкой объектов не более 30%, но не более предельной численности посетителей, установленной соответствующими требованиями Роспотребнадзора.

- Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги для индивидуальных и групповых занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим физкультурно-оздоровительную деятельность (в том числе предоставление общегигиенических услуг), осуществлять допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления или с загрузкой объектов не более 30%.

Определить, что установленное ограничение не распространяется на проведение занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе.

- Аттракционам осуществлять допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления или с загрузкой объектов не более 30%.