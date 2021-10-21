Оплата отопления в Ярославской области: что уже изменилось и что изменится с 2022 года

В Ярославской области с 1 октября изменился способ оплаты отопления Фото: Александр ГЛУЗ

В Ярославской области с 1 октября изменился способ оплаты отопления. Коснулось это нововведение жителей 10 районов региона: Большесельского, Борисоглебского, Даниловского, Любимского, Некоузского, Первомайского, Пошехонского и Рыбинского, а также Рыбинска и Переславля. Теперь они будут платить за отопление с октября по апрель, а не круглогодично равными долями в каждом месяце.

На вопросы о новой схеме начисления платы за отопления рассказала и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов региона Мария Сачкова.

– Как теперь будет начислять плата за тепло жителям 10 районов?

– Годовой норматив, по которому они платили ранее, будет распределен на семь месяцев отопительного периода. Это значит, что жители будут платить только с октября по апрель, когда есть отопление. В межотопительный период – с мая по сентябрь – в строке «за отопление» будет стоять ноль. Общегодовая сумма не изменится.

Для примера мы даже сделали расчет для жителей квартир в Рыбинске – у нас получается, что раньше, например, для квартиры 54 кв. м мы платили по нормативу 0,02 Гкал в течение 12 месяцев, а теперь будем платить 0, 034 Гкал в течение семи месяцев. Значит, за квартиру 54 кв. м у нас и при том, и при другом способе оплаты получается 25 тысяч рублей в год.

– Но сейчас межотопительный период прошел, и жители его оплачивали. Как будет делаться перерасчет?

– Эти жители с июля по сентябрь уже оплачивали предстоящий отопительный период. Сумма этой переплаты будет вычитаться равномерными долями в платежках с октября по апрель.

– Фактически как это отразится на счетах?

– Платежка в среднем изменится от 10 до 20 процентов, но это увеличение будет

скомпенсировано снижением за счет оплаты в межотопительный период.

– Есть люди, которые получают достаточно небольшой доход, например, пенсию, и им было удобно распределить оплату равными долями на каждый месяц. Они знали точную сумму, которую должны заплатить. Как им быть?

– Никто не отменял обращение за получением жилищной субсидией. Если платежи за жилищно-коммунальные услуги выше 15 процентов совокупного дохода семьи, вы имеете право на помощь государства. Если у жителя уже есть долги, можно обратиться в управляющую компанию и расчетные центры за рассрочкой.

Для жителей Ярославской области, у которых стоят счетчики, ничего не изменится Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Со следующего отопительного сезона у жителей 10 районов, где произошли изменения в системе оплаты, на сколько примерно в отопительный период вырастут платежки?

– Мы рассчитываем, что не более 10-20 процентов. И это при том, что с 1 июля следующего года у нас повысятся тарифы. Сейчас мы прогнозируем, что это повышение составит около 5 процентов.

– Изменится что-то у тех, у кого стоят приборы учета?

– Нет, для этих жителей ничего не изменится. Они приняли правильное решение, и сделали это своевременно. У них все будет начисляться обычным порядком. И все остальные жители также могут к ним присоединиться.

– А если сейчас быстро поставить приборы учета?

– Это процесс не очень быстрый. Нужно составить протокол собственников жилья, собрание провести, то есть обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в ресурсные компании. Также есть возможность установить приборы учета за счет фонда капремонта, если уже наступил срок. Пути есть разные.

– Это будет выгоднее?

– Конечно! Люди будут платить не нормативам, средним показателям для муниципального образования, а конкретно за потребленную услугу в своем доме.

– Если человек не понимает, почему у него изменилась платежка, куда он может обратиться за разъяснениями?

– Начисление ведут расчетные центры, их контакты указаны в платежном документе. Можно обратиться в управляющую компанию. Если житель заподозрил, что есть какое-то неправомерное начисление, то можно обратиться в департамент госжилнапдзора Ярославской области за разъяснениями. Обязательно предоставить копию платежки.

– Если человек не сможет оплатить счет за отопление. Можно ли получить какую-то отсрочку? Есть такая практика?

– Это нужно проговаривать непосредственно с тем оператором, который выставляет счета – обращаться в свою управляющую компанию или решать вопрос с ТСЖ.

– Есть еще важные нюансы, о которых должны знать жители, у которых меняется схема?

– Хотела бы рассказать, почему это принято в нашей области. Дело в том, что у нас есть постановление Российской Федерации №1380, в соответствии с которым с 1 января 2022 года планируется вступление в силу новых нормативов. С 1 октября мы работаем еще по старым нормативам, но новым способом. А с 1 января 2022 года вступят в силу новые нормативы. Изменение нормативов приведет к повышению платежей, потому что государство стимулирует жителей устанавливать приборы учета. Чтобы это все не ударило по гражданам одновременно, мы сейчас перевели на новый способ оплаты, а далее будем ждать вступления в действие новых, повышенных, нормативов.