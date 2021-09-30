1 октября в Ярославской области изменится способ оплаты за коммуналку по отоплению

Изменения затронут только граждан, проживающих в многоквартирных домах. Фото: Правительство Ярославской области

Теперь жители Ярославской области будут оплачивать коммуналку за отопление только в отопительный сезон - с октября по апрель. Больше не будет никаких начислений в межотопительный период. Изменение вступит в силу с 1 октября. Единый способ оплаты будет действовать в Большесельском, Борисоглебском, Даниловском, Любимском, Некоузском, Первомайском, Пошехонском, Рыбинском муниципальных районах, а также в Рыбинске и Переславле-Залесском. В остальных муниципальных образованиях – Ярославле, Ярославском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Мышкинском, Некрасовском, Ростовском, Тутаевском, Угличском районах – оплата услуги производится исключительно за время отопительного периода уже много лет.

– Изменения затронут только граждан, проживающих в многоквартирных домах, где нет приборов учета, а там, где они есть, оплата будет производиться по-прежнему по счетчику, – пояснила и. о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова. – Подчеркну, что тариф на тепловую энергию с 1 октября не изменится, норматив не увеличится. Он будет только перераспределен на другое количество месяцев.

Для жителей муниципальных образований, которые переходят на новый способ оплаты будет сделан перерасчет за месяцы межотопительного периода 2021 года.