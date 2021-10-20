В ярославском ПАПТ-1 «рассекретили» водителя автобуса, который пожаловался на зарплату

Зарплату водителю выплатили согласно отработанному времени, пояснили в ПАТП-1. Фото: Мэрия Ярославля

В ПАТП-1 Ярославля установили личность водителя автобуса, который в социальных сетях опубликовал свой зарплатный квиток. По словам мужчины, при графике работы 3/2, 12 часовой рабочей смене и 180 часах отработанных в сентябре, он получил чуть меньше 28 900 рублей.

Председатель профсоюза работников АО «ПАТП-1 Ярославля» Анна Белоусова пояснила, водитель был принят на работу в компанию 20 июля этого года в качестве стажера. Его стажировка составила 32 смены.

- Водитель был ознакомлен с положением об оплате труда и отдыха. В сентябре баланс рабочего времени составил 176 часов, водитель отработал 117,84 часа. Начисления произведены согласно отработанному времени. С 30 сентября мужчина ушел на больничный, после чего написал заявление об увольнении. Исходя из вышеперечисленного и учитывая, что водителем не был полностью отработан месяц, заработная плата была начислена без нарушений, – пояснила Анна Белоусова.

Кроме того, по условиям ученического договора, обучение на категорию "D" оплачивалось из средств предприятия и водитель должен был отработать на автобусе три года. Однако мужчина уволился значительно раньше возможного срока. И, как пояснили в ПАТП, он теперь обязан вернуть организации, за счет которой открыл новую категорию, 39,5 тысяч рублей.