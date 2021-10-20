Водитель ярославского ПАТП рассказал о своей зарплате на предприятии: «Не верьте рекламе»

Меньше 30 тысяч рублей получил водитель автобуса в Ярославле. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сотрудник ярославского ПАТП-1, обычный водитель автобуса, рассказал о реальных зарплатах на предприятии. И попросил не верить рекламе, которая обещает от 40 до 90 тысяч рублей в месяц. В подтверждении своих слов, мужчина выложил квиток за сентябрь – при графике работы 3/2 и 12-часовой смене он получил 28 885 рублей 90 копеек.

- Отработано фактически 180 часов за сентябрь, но ПАТП-1 выкинуло 63 часа. Это были обеды, в смену бывает по расписанию один обед от 1 часа до 5 часов. Но водитель не виноват в таком расписании, и мы находимся в автобусе во время обеденного перерыва, - пишет ярославец, по понятным причинам, не назвавший своего имени.

По словам мужчины, 28 900 – зарплата обычного водителя категории D при графике как у него. Чтобы получить деньги, обещанные в рекламе, придется работать существенно больше, а это невозможно из-за установленных нормативов.

Многие ярославцы сочли, что 30 тысяч рублей для человека, который несет ответственность за людей, следит за дорожной обстановкой, выслушивает претензии пассажиров, стоит в пробках и практически всю смену находится в напряжении – деньги небольшие. Другие же посчитали, что во многом зарплата человека зависит от его отношения к труду.

- Что значит выкинули 63 часа? Это не рабочее время. Тут некого обвинять. Обед никак не может быть до 5 часов. Это уже считается разрыв, за который тоже идет доплата. А в автобусе во время обеда вас никто не принуждает находиться. Насчет рекламы, что от 40 тысяч рублей – это, конечно, сильно преувеличено.Зарплату надо зарабатывать, однако. Есть водители реально зарабатывающие неплохо. Но это уже зависит от человека, конечно, и его отношения к труду. А оно у всех разное. Видимо, этот водитель работает недавно и еще не совсем освоил новую должность. Надеюсь, со временем втянется, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Николай.