Экс-губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов попрощался с жителями региона

Политик был назначен помощником Президента РФ Владимира Путина. Фото: Дмитрий Миронов

Бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Мирнов опубликовал в своих социальных сетях пост-прощание с регионом и его жителями:

- Дорогие ярославцы, в связи с назначением на новую должность я оставляю пост Губернатора Ярославской области. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в работе на посту главы региона: жителей, общественников, работников местных органов власти, команду правительства области, руководителей ярославских предприятий. Спасибо вам за неравнодушие к судьбе региона и за эти насыщенные и интересные пять лет. Я буду с большим теплом вспоминать время, когда мне довелось жить и работать в самом сердце России – в Ярославской области.

Пожелав всем здоровья, а региону процветания экс-губернатор закончил послание жителям и поставил точку в деятельности на ярославской земле.

Напомним, что об отставке Дмитрия Миронова стало известно 12 октября. Политик был назначен помощником Президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ уже подписан главой государства.