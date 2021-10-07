В Ярославской области 7 октября 221 человек заразился COVID-19

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221 новый диагноз COVID-19 зафиксирован в Ярославской области на 7 октября. Регион продолжает ставить антирекорды. Из-за постоянного увеличения числа заболевших и госпитализированных, в том числе с тяжелой формы болезни, а также из-за высокой смертности в Ярославской области вновь ввели ограничения.

По данным оперштаба, 7 октября от коронавируса скончались 4 человека. С начала пандемии умерли 1 247 ярославцев, заболели 62 989.

Всего заражений в России: 7 690 110 (+27 550)

Умерли в России: 213 549 (+924)

По всей Ярославской области действует масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Ярославцам, которым исполнилось 65 лет, рекомендовано уйти на самоизоляцию.