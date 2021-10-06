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Здоровье6 октября 2021 13:00

8 человек скончались от COVID-19 в Ярославской области 6 октября 2021 года

Обновленные данные по коронавирусу в Ярославской области на 6 октября
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области поставлен очередной антирекорд по смертности от коронавируса. По данным оперштаба на 6 октября, от COVID-19 скончались 8 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 1 243 ярославцев.

Не уменьшается и количество заболевших: сегодня зафиксировано 213 новых заражений. Всего – 62 768.

Всего заражений в России: 7 662 560 (+25 133)

Умерли в России: 2121 625 (+929)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.

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