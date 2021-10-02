В Ярославле вход в аварийный дом сделали через окно в подъезде

Вход в дом теперь будет через окно. Скриншот с видео, Андрей Брой

В Ярославле вход в аварийный дом на проспекте Ленина сделали через окно. Такое решение приняли в администрации. В противном случае людям было бы невозможно попасть в свои квартиры и выйти из них - лестничный пролет разрушен.

Рухнул он еще в мае прошлого года. В качестве временной меры соорудили деревянный настил, по которому и ходили люди, ежедневно рискуя сломать руки-ноги. Больше года жильцы подъезда демонстрировали чудеса эквилибристики. Через суд ярославцы все же добились ремонта и вот, что получили.

По такому настилу жильцы дома ходили больше года. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

- Говорят, что это сооружение временное, здесь оно на месяц. Но выглядит капитально, надежнее, чем сам дом, - сказал общественник Андрей Брой, побывав на месте.

Действительно, на первый взгляд строение выглядит довольно прочно. По крайней мере, прочнее деревянного настила. Новая, наружная лестница, сделана из металла, укреплена, для безопасности будет обшита еще и досками. Возникает закономерный вопрос: а точно ли она здесь всего на месяц?..

Почему называет именно этот срок? За это время рабочие должны восстановить разрушенный пролет в подъезде. По словам Андрея Броя, который сослался на подрядчиков, ремонт подъезда и лестница через окно обойдется примерно в миллион рублей.

В таких условиях живут люди в доме на проспекте Ленина в Ярославле. ФОТО: страница Елены Кузнецовой

Жители дома №7 на проспекте Ленина давно просят расселить их дом. В июне этого года они записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, показали, в каких антисанитарных условиях им приходится выживать.