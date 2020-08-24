В администрации района Ярославля прокомментировали ситуацию с рухнувшей лестницей

Жильцы дома №7 на проспекте Ленина сейчас ходят по деревянным брускам. ФОТО: "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В доме №7 на проспекте Ленина в Ярославле в июле рухнул лестничный пролет. Управляющая компания, вместо того, чтобы оперативно взяться за ремонт, который по плану должен был начаться еще 1 июля, кинула вот такие деревянные балки. По ним ярославцы, и стар, и млад, ходят уже почти два месяца, рискуя переломать себе руки-ноги.

За комментариями КП-Ярославль обратилась в администрацию Кировского и Ленинского района.

- Данный вопрос находится на контроле мэрии и администрации. Опуская многие детали, могу сказать, что в настоящий момент готовится проект реконструкции лестничных маршей. По ремонту стараемся ускориться, - пояснил глава администрации Александр Трудоношин.

По словам жителей этого подъезда, на время ремонта их обещали переселить в другое жилье. Однако, как отметил Александр Васильевич, городские власти планируют обойтись без расселения, так как многие жильцы не хотят этого делать.