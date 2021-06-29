Жители дома на проспекте Ленина в Ярославле показали Владимиру Путину, как они живут: фото

Дом на проспекте Ленина в Ярославле так и не признан аварийным. ФОТО: страница Елены Кузнецовой

Жители дома №7 на проспекте Ленина записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину и надеются, что завтра, 30 июня, во время прямой линии его не оставят без внимания.

Люди рассказали главе государства о невыносимых условиях своего существования – иначе это назвать нельзя. На данный момент износ дома по независимой экспертизе составляет 80%. Люди живут в антисанитарных условиях. Рушатся стены, потолки, течет канализация, нет водоотведения, вся вода по сточным трубам течет в подвал дома. Кругом грибок и плесень.

В таких условиях живут люди. ФОТО: страница Елены Кузнецовой

- Я в ужасе! Люди не должны жить в таких условиях, дом нужно расселять. Считаю, что капитальный ремонт делать бессмысленно. За счет фонда капитального ремонта была отремонтирована кровля за 8 миллионов рублей. Но жители недоумевают, для чего ремонтировать кровлю, когда дом рушится на глазах и требует расселения, - говорит депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова, которую ярославцы пригласили посмотреть на их квартиры.

Потолок может рухнуть на голову в любой момент. ФОТО: страница Елены Кузнецовой

Жильцы дома уже не один год бьют во все колокола, обращаются во всевозможные инстанции. Но городские власти с упорством не признают дом аварийным.

- Мы здесь не живем, а выживаем! Мэрия не дает вразумительных ответов. Мы устали стучаться в закрытые двери, - чуть ли не со слезами на глазах говорят ярославцы.

По лестнице ходить опасно. ФОТО: страница Елены Кузнецовой

Люди надеются, что их видеообращение дойдет до президента и им наконец-то помогут и они будут жить в достойных условиях: не бояться ходить по лестницам, не ждать, когда на их головы рухнет потолок или прорвет очередную трубу.